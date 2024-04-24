Пыль из Сахары будет оставаться в Украине до пятницы: возможны "грязные" дожди

Пыль из Сахары будет оставаться в атмосфере над Украиной до 26 апреля, а с пятницы на субботу отступит на восток, и атмосфера очистится.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: "Пыль, которая 23 апреля наблюдалась в Греции, в среду добралась до территории Украины.

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На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север, отмечают синоптики.

Дословно: "Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми.

Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток, и атмосфера очистится".

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Что предшествовало: Местные паблики сообщили, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях прошли "грязные" дожди, образовавшиеся благодаря песку из Сахары, который ранее вынесло на Балканский полуостров.