ЗМІ: Заступника Шойгу арештували за держзраду, а не за хабар

Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада.

Джерело: "Важные истории" з посиланням на власні джерела, "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що два не пов'язані між собою джерела "Важных историй", які близькі до ФСБ, розповіли, що заступника міністра оборони підозрюють у держзраді.

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За словами одного з джерел видання, Кремль поки не хоче говорити про державну зраду заступника Шойгу публічно.

"Хабар - це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть - скандал великий: усе-таки заступник міністра оборони".

Інше джерело зазначило, що наказ про арешт заступника міністра оборони Росії дав Путін.

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"За корупцію його б ніхто затримувати не став. Про це там [у Кремлі] давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду".

Також за даними "Важных историй", наразі Департамент військової контррозвідки займається справою проти Іванова.

"Зараз вирішують, що з ним робити: або саджатимуть за хабар і "добиватимуть" на зоні, або перекваліфіковуватимуть обвинувачення на держзраду".

Водночас, адвокат заарештованого заступника міністра оборони заявив "РИА Новости", що його підзахисного обвинувачують тільки в отриманні хабара, а чутки про держзраду неправдиві.

Нагадаємо:

Ввечері 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

У березні 2023 року "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Довідково: Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Раніше він очолював акціонерне товариство "Оборонбуд", підвідомче міністерству оборони.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя – пишуть російські ЗМІ.