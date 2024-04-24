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СМИ: Заместителя Шойгу арестовали за госизмену, а не за взятку

Анастасия ПроцСреда, 24 апреля 2024, 13:34
СМИ: Заместителя Шойгу арестовали за госизмену, а не за взятку
ТИМУР ИВАНОВ, СЕРГЕЙ ШОЙГУ. СКРИНШОТ

Российское издание "Важные истории" заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена. 

Источник: "Важные истории" со ссылкой на собственные источники, "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что два не связанных между собой источника "Важных историй", которые близки к ФСБ, рассказали, что заместителя министра обороны подозревают в госизмене.

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По словам одного из источников издания, Кремль пока не хочет говорить о государственной измене заместителя Шойгу публично.

"Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны".

Другой источник отметил, что приказ об аресте замминистра обороны России дал Путин.

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"За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене". 

Также по данным "Важных историй", сейчас Департамент военной контрразведки занимается делом против Иванова. 

"Сейчас решают, что с ним делать: или будут сажать за взятку и "добивать" на зоне, или переквалифицировать обвинение на госизмену".

В то же время, адвокат арестованного замминистра обороны заявил "РИА Новости", что его подзащитного обвиняют только в получении взятки, а слухи о госизмене неправдивы.

Напомним:

  • Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
  • В марте 2023 года "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Справочно: Тимур Иванов занимает должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Ранее он возглавлял акционерное общество "Оборонстрой", подведомственное министерству обороны.

После полномасштабного вторжения в Украину Иванов отвечал за проект "восстановления" оккупированного Мариуполя - пишут российские СМИ.

Темы: Росcиягосизменакоррупция
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