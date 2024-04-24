В Симферополе горели железнодорожные цистерны

Во временно оккупированном Симферополе 24 апреля вспыхнули три железнодорожных цистерны, российское МЧС сообщает об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

Источник: российское агентсво РБК со ссылкой на МЧС России

Детали: По предварительным данным, местные спасатели называют причиной пожара "нарушение технологического процесса".

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У тимчасово окупованому Сімферополі загорілись залізничні цистерни

Відео - МНС Росії pic.twitter.com/p2Vm7prfZc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

Один человек погиб и трое пострадали. К тушению пожара привлекли 109 человек и 29 единиц техники.

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фото - мчс россии

В МЧС сообщили, что по состоянию на 14:23 пожар полностью был потушен.

Что предшествовало:

В ночь на 24 апреля беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. Там не досчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов.