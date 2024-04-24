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В Симферополе горели железнодорожные цистерны

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 14:40
В Симферополе горели железнодорожные цистерны
Фото - МЧС России

Во временно оккупированном Симферополе 24 апреля вспыхнули три железнодорожных цистерны, российское МЧС сообщает об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

Источник: российское агентсво РБК со ссылкой на МЧС России

Детали: По предварительным данным, местные спасатели называют причиной пожара "нарушение технологического процесса".

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Один человек погиб и трое пострадали. К тушению пожара привлекли 109 человек и 29 единиц техники.

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фото - мчс россии

В МЧС сообщили, что по состоянию на 14:23 пожар полностью был потушен.

Что предшествовало:

В ночь на 24 апреля беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. Там не досчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов.

Темы: Симферопольпожар
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