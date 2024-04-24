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У Запоріжжі депутати обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови

Анастасія ПроцСереда, 24 квітня 2024, 16:14
У Запоріжжі депутати обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови
Нова виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Фото: Запорізька ОВА

24 квітня під час сесії Запорізької міської ради 37 депутатів обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя. Нею стала депутатка від фракції "Слуга народу" Регіна Харченко.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Куртєв, "Суспільне. Запоріжжя"

 
фото: Запорізька ОВА

Пряма мова Федорова: "37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення - обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко". 

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фото: Запорізька ОВА

Деталі: Також кореспонденти Суспільного з сесійної зали повідомили, що усі 38 депутатів, які були зареєстровані на сесії, проголосували за припинення повноважень Анатолія Куртєва. Сам Куртєв не був присутнім у сесійній залі. 

Напередодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 вересня 2021 року на позачерговій сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення про припинення повноважень мера Володимира Буряка. Т.в.о. міського голови призначили секретаря міськради Анатолія Куртєва;
  • 19 серпня 2021 року у Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах провели серію обшуків.

Теми: Запорізька область
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