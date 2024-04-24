У Запоріжжі депутати обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови

24 квітня під час сесії Запорізької міської ради 37 депутатів обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя. Нею стала депутатка від фракції "Слуга народу" Регіна Харченко.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Куртєв, "Суспільне. Запоріжжя"

фото: Запорізька ОВА

Пряма мова Федорова: "37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення - обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко".

Реклама:

фото: Запорізька ОВА

Деталі: Також кореспонденти Суспільного з сесійної зали повідомили, що усі 38 депутатів, які були зареєстровані на сесії, проголосували за припинення повноважень Анатолія Куртєва. Сам Куртєв не був присутнім у сесійній залі.

Напередодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ