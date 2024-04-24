У Запоріжжі депутати обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови
24 квітня під час сесії Запорізької міської ради 37 депутатів обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя. Нею стала депутатка від фракції "Слуга народу" Регіна Харченко.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Куртєв, "Суспільне. Запоріжжя"
Пряма мова Федорова: "37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення - обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко".
Деталі: Також кореспонденти Суспільного з сесійної зали повідомили, що усі 38 депутатів, які були зареєстровані на сесії, проголосували за припинення повноважень Анатолія Куртєва. Сам Куртєв не був присутнім у сесійній залі.
Напередодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.
Передісторія:
- 30 вересня 2021 року на позачерговій сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення про припинення повноважень мера Володимира Буряка. Т.в.о. міського голови призначили секретаря міськради Анатолія Куртєва;
- 19 серпня 2021 року у Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах провели серію обшуків.