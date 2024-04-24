В Запорожье депутаты избрали нового исполняющего обязанности городского головы
24 апреля во время сессии Запорожского городского совета 37 депутатов избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья. Ею стала депутат от фракции "Слуга народа" Регина Харченко.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Куртев, "Суспільне. Запорожье"
Прямая речь Федорова: "37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение - избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья Регину Харченко".
Детали: Также корреспонденты Общественного из сессионного зала сообщили, что все 38 депутатов, которые были зарегистрированы на сессии, проголосовали за прекращение полномочий Анатолия Куртева. Сам Куртев не присутствовал в сессионном зале.
Накануне секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с давлением главы ЗОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.
Предыстория:
- 30 сентября 2021 года на внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении полномочий мэра Владимира Буряка. В.и.о. городского головы назначили секретаря горсовета Анатолия Куртева;
- 19 августа 2021 года в Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных учреждениях провели серию обысков.