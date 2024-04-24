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В Запорожье депутаты избрали нового исполняющего обязанности городского головы

Анастасия ПроцСреда, 24 апреля 2024, 16:14
В Запорожье депутаты избрали нового исполняющего обязанности городского головы
Новая исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко. Фото: Запорожская ОВА

24 апреля во время сессии Запорожского городского совета 37 депутатов избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья. Ею стала депутат от фракции "Слуга народа" Регина Харченко.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Куртев, "Суспільне. Запорожье"

 
фото: Запорожская ОВА

Прямая речь Федорова: "37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение - избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья Регину Харченко".  

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фото: Запорожская ОВА

Детали: Также корреспонденты Общественного из сессионного зала сообщили, что все 38 депутатов, которые были зарегистрированы на сессии, проголосовали за прекращение полномочий Анатолия Куртева. Сам Куртев не присутствовал в сессионном зале. 

Накануне секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с давлением главы ЗОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 сентября 2021 года на внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении полномочий мэра Владимира Буряка. В.и.о. городского головы назначили секретаря горсовета Анатолия Куртева;
  • 19 августа 2021 года в Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных учреждениях провели серию обысков.

Темы: Запорожская область
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