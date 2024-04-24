В Запорожье депутаты избрали нового исполняющего обязанности городского головы

24 апреля во время сессии Запорожского городского совета 37 депутатов избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья. Ею стала депутат от фракции "Слуга народа" Регина Харченко.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Куртев, "Суспільне. Запорожье"

фото: Запорожская ОВА

Прямая речь Федорова: "37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение - избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья Регину Харченко".

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фото: Запорожская ОВА

Детали: Также корреспонденты Общественного из сессионного зала сообщили, что все 38 депутатов, которые были зарегистрированы на сессии, проголосовали за прекращение полномочий Анатолия Куртева. Сам Куртев не присутствовал в сессионном зале.

Накануне секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с давлением главы ЗОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

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