Українські пілоти готуються до польотів на F-16 у Франції – ЗМІ

Українські пілоти проходять навчання азам польотів на F-16 на південному заході Франції.

Джерело: BFM TV

Дослівно: "Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову".

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Деталі: Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.

Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряного бою на F-16.

Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

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Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.

Передісторія:

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нагадаємо: Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Копенгаген передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16.

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