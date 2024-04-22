Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Україна отримає від Данії всі обіцяні F-16 – посол

Ольга Глущенко Понеділок, 22 квітня 2024, 03:48
Україна отримає від Данії всі обіцяні F-16 – посол
Фото: Getty Images

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Копенгаґен передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16.

Джерело: Міккельсен в інтерв’ю "Ми-Україна"

Пряма мова: "Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35".

Реклама:

Деталі: За словами посла, частину F-16 доставлять в Аргентину, однак Україна отримає обіцяну кількість винищувачів.

Передісторія:

  • У січні очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом.
  • Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у лютому заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Даніяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Данія
Новий головнокомандувач армії Данії здійснив візит до України
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
У Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: