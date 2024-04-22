Україна отримає від Данії всі обіцяні F-16 – посол
Понеділок, 22 квітня 2024, 03:48
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Копенгаґен передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16.
Джерело: Міккельсен в інтерв’ю "Ми-Україна"
Пряма мова: "Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35".
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Деталі: За словами посла, частину F-16 доставлять в Аргентину, однак Україна отримає обіцяну кількість винищувачів.
Передісторія:
- У січні очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом.
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у лютому заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.
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