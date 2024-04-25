Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции – СМИ

Украинские пилоты проходят обучение азам полетов на F-16 на юго-западе Франции.

Источник: BFM TV

Дословно: "Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом (ВСУ - ред.). Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком".

Реклама:

Детали: Как отмечает BFM TV, другие четверо украинских пилотов выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских самолетах или учебно-тренировочных самолетах.

Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16.

Издание добавляет, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

ВИДЕО ДНЯ

Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, которые имеют американские истребители.

Предистория:

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Напомним: Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Копенгаген передаст Украине все обещанные истребители F-16.

Читайте также: Почему Украине нужны F-16?