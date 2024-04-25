На Черкащині через атаку РФ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі

Російські окупанти під час атаки 25 квітня пошкодили об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі, шість людей постраждали.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Дослівно: "Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО.

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За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей.

Деталі: Наразі на місці працюють усі служби.

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