В Черкасской области из-за атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Российские оккупанты во время атаки 25 апреля повредили объект критической инфраструктуры в Черкасском районе, шесть человек пострадали.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.

Реклама:

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек.

Детали: Сейчас на месте работают все службы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: