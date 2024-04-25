Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Черкасской области из-за атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Алена МазуренкоЧетверг, 25 апреля 2024, 09:16
В Черкасской области из-за атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие
Фото: mapio.net

Российские оккупанты во время атаки 25 апреля повредили объект критической инфраструктуры в Черкасском районе, шесть человек пострадали.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.

Реклама:

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек.

Детали: Сейчас на месте работают все службы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: Черкасская областьобстрелШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Черкасская область
Франковщина, Черкасская, Киевская и Винницкая области: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Суд вернул в государственную собственность Успенский собор Черкасской области
СБУ разоблачила протоиерея УПЦ МП: называл бойцов "Азова" "нацистами"
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: