В Черкасской области из-за атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие
Четверг, 25 апреля 2024, 09:16
Российские оккупанты во время атаки 25 апреля повредили объект критической инфраструктуры в Черкасском районе, шесть человек пострадали.
Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram
Дословно: "Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.
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По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.
Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек.
Детали: Сейчас на месте работают все службы.
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Напомним:
- Утром 25 апреля Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде областей, в Черкасской области раздавались взрывы.