У російському Омську горять ємності з нафтопродуктами
25 квітня в російському Омську на Красноярському тракті спалахнули три ємності з нафтопродуктами. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
Джерело: МНС Росії
У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами
Відео - МНС Росії pic.twitter.com/GxwXjIKe8oРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 25, 2024
Дослівно: "На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів".
Деталі: Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів. На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки, також залучили два пожежні потяги.
В МНС повідомили, що станом на 11:14 пожежу загасили.
Нагадаємо: 24 квітня у тимчасово окупованому Сімферополі спалахнули три залізничні цистерни, російське МНС повідомляє про одну загиблу людину та трьох постраждалих.