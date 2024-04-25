У російському Омську горять ємності з нафтопродуктами

25 квітня в російському Омську на Красноярському тракті спалахнули три ємності з нафтопродуктами. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Джерело: МНС Росії

У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами

Відео - МНС Росії pic.twitter.com/GxwXjIKe8o Реклама: April 25, 2024

Дослівно: "На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів".

Деталі: Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів. На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки, також залучили два пожежні потяги.

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В МНС повідомили, що станом на 11:14 пожежу загасили.

Нагадаємо: 24 квітня у тимчасово окупованому Сімферополі спалахнули три залізничні цистерни, російське МНС повідомляє про одну загиблу людину та трьох постраждалих.