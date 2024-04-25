В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами в России
25 апреля в российском Омске на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Источник: МЧС России
У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами
Відео - МНС Росії pic.twitter.com/GxwXjIKe8oРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 25, 2024
Дословно: "На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров".
Детали: Предварительно, площадь пожара - 500 квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, также привлекли два пожарных поезда.
В МЧС сообщили, что по состоянию на 11:14 пожар потушили.
Напомним: 24 апреля во временно оккупированном Симферополе вспыхнули три железнодорожные цистерны, российское МЧС сообщает об одном погибшем человеке и трех пострадавших.