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В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами в России

Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 11:05
В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами в России
Снимок с видео

25 апреля в российском Омске на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Источник: МЧС России

Дословно: "На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров".

Детали: Предварительно, площадь пожара - 500 квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, также привлекли два пожарных поезда.

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В МЧС сообщили, что по состоянию на 11:14 пожар потушили.

Напомним: 24 апреля во временно оккупированном Симферополе вспыхнули три железнодорожные цистерны, российское МЧС сообщает об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

Темы: Росcияпожар
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