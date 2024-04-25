У Повітряних силах розповіли, чим РФ ударила по Смілі Черкаської області

Удару по місту Сміла Черкаської області вранці 25 квітня росіяни завдали, за попередньою інформацією, крилатою ракетою "Іскандер-К".

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це "Іскандер-К", по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру , пошкоджено логістичне і залізничне сполучення. Крім того, ударом ворог пошкодив адміністративні будинки, автіки та цивільне майно".

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Що передувало: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що після ракетного удару ворога вранці четверга по допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації вони відмовились.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.