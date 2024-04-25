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В Воздушных силах рассказали, чем РФ ударила по Смеле Черкасской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 11:59
В Воздушных силах рассказали, чем РФ ударила по Смеле Черкасской области
последствия обстрела Черкасской области 25 апреля. фото ОВА

Удар по городу Смела Черкасской области утром 25 апреля россияне нанесли, по предварительной информации, крылатой ракетой "Искандер-К".

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно это "Искандер-К", по Черкасской области, а именно по городу Смела, где была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое и железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом враг повредил административные здания, автомобили и гражданское имущество".

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Что предшествовало: Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что после ракетного удара врага утром четверга за помощью к медикам в целом обратились шесть жителей. От госпитализации они отказались.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.

Темы: ракетный ударЧеркасская областьВоздушные силы ВСУ
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