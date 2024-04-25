"Зоопарк" дронів і літаків, мобільні платформи: чим РФ компенсує відсутність кораблів-носіїв ракет

Відсутність кораблів-ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях Росія компенсує мобільними платформами в Криму, також окупанти ведуть дуже активну аеророзвідку.

Джерело: начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вони (росіяни -ред.) компенсують відсутність носіїв крилатих ракет у акваторії моря наявністю мобільних платформ безпосередньо в Криму. І для цього вони вимушені проводити розвідку. Посилили вони, відповідно, повітряну компоненту. Сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, "зоопарк"… тому що лише дронів можна нарахувати 5 одиниць: це Zala, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост" та інші. Літаки так само постійно присутні – МіГи, ТУшки, АНи, Бе-12, які вже давно росіяни списати хотіли".

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Деталі: За словами Плетенчука, окупанти за допомогою аеророзвідки вишукують об’єкти, по яких можуть завдати вогневого ураження з тимчасово окупованого Криму.

Водночас керівник Центру стратегічних комунікацій висловив сподівання, що Україні вдасться вирівняти ситуацію після отримання нової партії військової допомоги від Сполучених Штатів.

Пряма мова: "Ворог продовжує вести повітряну розвідку. В небі постійно присутні дрони. Вони збиваються. На жаль, для нашого ворога це розхідний матеріал, незважаючи на його велику кількість. Як вчорашній атака, яка коштувала десяток мільйонів доларів для того, щоб влучити по базі зберігання техніки, яка фактично вийшла з ладу. Вони вишукують об'єкти, по яких вони можутьнанести вогневе ураження. Завдають вони його з території тимчасово окупованого Криму. Сподіваємося, що ця ситуація зміниться після нещодавніх новин зі США.. і ворогу буде складніше це робити".