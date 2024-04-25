Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

"Зоопарк" дронів і літаків, мобільні платформи: чим РФ компенсує відсутність кораблів-носіїв ракет

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 квітня 2024, 13:32
Зоопарк дронів і літаків, мобільні платформи: чим РФ компенсує відсутність кораблів-носіїв ракет
Дмитро Плетенчук. фото з його Facebook

Відсутність кораблів-ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях Росія компенсує мобільними платформами в Криму, також окупанти ведуть дуже активну аеророзвідку.

Джерело: начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вони (росіяни -ред.) компенсують відсутність носіїв крилатих ракет у акваторії моря наявністю мобільних платформ безпосередньо в Криму. І для цього вони вимушені проводити розвідку. Посилили вони, відповідно, повітряну компоненту. Сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, "зоопарк"… тому що лише дронів можна нарахувати 5 одиниць: це Zala, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост" та інші. Літаки так само постійно присутні – МіГи, ТУшки, АНи, Бе-12, які вже давно росіяни списати хотіли".

Реклама:

Деталі: За словами Плетенчука, окупанти за допомогою аеророзвідки вишукують об’єкти, по яких можуть завдати вогневого ураження з тимчасово окупованого Криму.

Водночас керівник Центру стратегічних комунікацій висловив сподівання, що Україні вдасться вирівняти ситуацію після отримання нової партії військової допомоги від Сполучених Штатів.

Пряма мова: "Ворог продовжує вести повітряну розвідку. В небі постійно присутні дрони. Вони збиваються. На жаль, для нашого ворога це розхідний матеріал, незважаючи на його велику кількість. Як вчорашній атака, яка коштувала десяток мільйонів доларів для того, щоб влучити по базі зберігання техніки, яка фактично вийшла з ладу. Вони вишукують об'єкти, по яких вони можутьнанести вогневе ураження. Завдають вони його з території тимчасово окупованого Криму. Сподіваємося, що ця ситуація зміниться після нещодавніх новин зі США.. і ворогу буде складніше це робити".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Росія
Опівдні поблизу Кривого Рогу знищили російську крилату ракету
Сікорський: РФ бреше, що Польща хоче анексувати частину України
З 2022 року в Україні почали виробляти на 40–50% більше РЕБів, ніж раніше – експерт 
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: