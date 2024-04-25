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"Зоопарк" дронов и самолетов, мобильные платформы: чем РФ компенсирует отсутствие кораблей

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 13:32
Зоопарк дронов и самолетов, мобильные платформы: чем РФ компенсирует отсутствие кораблей
Дмитрий Плетенчук. фото из его Facebook

Отсутствие кораблей-ракетоносителей в Черном и Азовском морях Россия компенсирует мобильными платформами в Крыму, также оккупанты ведут очень активную аэроразведку.

Источник: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Они (россияне - ред.) компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ непосредственно в Крыму. И для этого они вынуждены проводить разведку. Усилили они, соответственно, воздушную компоненту. Сегодня в небе можно увидеть, как говорят специалисты, "зоопарк"... потому что только дронов можно насчитать 5 единиц: это Zala, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост" и другие. Самолеты так же постоянно присутствуют - МиГи, ТУшки, АНы, Бе-12, которые уже давно россияне списать хотели".

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Детали: По словам Плетенчука, оккупанты с помощью аэроразведки выискивают объекты, по которым могут нанести огневое поражение из временно оккупированного Крыма.

В то же время руководитель Центра стратегических коммуникаций выразил надежду, что Украине удастся выровнять ситуацию после получения новой партии военной помощи от Соединенных Штатов.

Прямая речь: "Враг продолжает вести воздушную разведку. В небе постоянно присутствуют дроны. Они сбиваются. К сожалению, для нашего врага это расходный материал, несмотря на его большое количество. Как вчерашняя атака, которая стоила десяток миллионов долларов для того, чтобы попасть по базе хранения техники, которая фактически вышла из строя. Они выискивают объекты, по которым они могут нанести огневое поражение. Наносят они его с территории временно оккупированного Крыма. Надеемся, что эта ситуация изменится после недавних новостей из США... и врагу будет сложнее это делать".

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Темы: РосcиявойнаЧФ России
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