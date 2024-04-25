Лукашенко заявив, що опозиція хоче захопити частину Білорусі і покликати НАТО

Лукашенко у 2022 році після нападу РФ на Україну, скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція нібито планує захопити Кобринський район країни і звернутися до НАТО щодо введення туди військ.

Джерело: Лукашенко на VII Всебілоруських народних зборах

Пряма мова: "Хоча б захопити якийсь, не знаю чому вибрали, Кобринський район, багато про це вони там говорять. Але він же не біля самого кордону. Є ж ближче до кордонів. Ні, Кобринський район. Захопити, оголосити владу, звернутися до НАТО, ввести війська".

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Деталі: При цьому Лукашенко порадив білорусам, які покинули країну і "виношує плани" проти його влади подумати про родичів, які залишилися в Білорусі: "Не забувайте, що ви дуже сильно шкодите своїм родичам. Не забувайте, що у вас якась власність є тут, – раджу вже забути про цю власність. Але не ставте під удар своїх родичів".

Він також заявив, що на кордоні із Білоруссю Україна зосередила 120 тисяч військових.

Лукашенко також згадав про білоруських добровольців, які захищають Україну і відкрито виступають проти його режиму.

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За його словами, у разі вторгнення в Білорусь "НАТО піде "другою шеренгою" за "бойовиками незаконних збройних формувань" (так він називає бійців, які воюють проти РФ та не визнають Лукашенка президентом - ред.).

Самопроголошений предидент Білорусі також заявив, що ймовірність "збройних інцидентів на білорусько-українському кордоні досить висока". При цьому Лукашенко не згадав, що у лютому 2022 року російські військові вторглися в Україну із території Білорусі.

Наразі Україна зберігає військовий контингент на кордоні із Білоруссю, будує там укріплення та мінує територію з якої знову може напасти ворог.

Крім того, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну через Білорусь Лукашенко заявляв, що Україна нібито готувала власний напад. Лукашенко на фоні карти говорив про 4 позиції, але жодних інших доказів суспільству досі не надав.