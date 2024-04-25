Лукашенко заявил, что оппозиция хочет захватить часть Беларуси и позвать НАТО

Лукашенко в 2022 году после нападения РФ на Украину, скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция якобы планирует захватить Кобринский район страны и обратиться к НАТО относительно ввода туда войск.

Источник: Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании

Прямая речь: "Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться к НАТО, ввести войска".

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Детали: При этом Лукашенко посоветовал белорусам, которые покинули страну и "вынашивают планы" против его власти подумать о родственниках, которые остались в Беларуси: "Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность есть здесь, - советую уже забыть об этой собственности. Но не ставьте под удар своих родственников".

Он также заявил, что на границе с Беларусью Украина сосредоточила 120 тысяч военных.

Лукашенко также упомянул о белорусских добровольцах, которые защищают Украину и открыто выступают против его режима.

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По его словам, в случае вторжения в Беларусь "НАТО пойдет "второй шеренгой" за "боевиками незаконных вооруженных формирований" (так он называет бойцов, которые воюют против РФ и не признают Лукашенко президентом - ред.).

Самопровозглашенный предидент Беларуси также заявил, что вероятность "вооруженных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высока". При этом Лукашенко не упомянул, что в феврале 2022 года российские военные вторглись в Украину с территории Беларуси.

Сейчас Украина сохраняет военный контингент на границе с Беларусью, строит там укрепления и минирует территорию с которой снова может напасть враг.

Кроме того, после полномасштабного вторжения РФ в Украину через Беларусь Лукашенко заявлял, что Украина якобы готовила собственное нападение. Лукашенко на фоне карты говорил о 4 позициях, но никаких других доказательств обществу до сих пор не предоставил.