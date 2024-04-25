Втретє за день по всій Україні лунала тривога через МіГ-31К
Четвер, 25 квітня 2024, 16:47
Втретє за день 25 квітня на всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", винищувача МіГ-31К. Літак приземлився за пів години.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К!".
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Деталі: Відбій було оголошено за пів години.
Перша тривога через зліт російського винищувача у четвер лунала о 10.30. Вона тривала 25 хвилин. О 13 годині столиця та низка областей були в тривозі через загрозу балістики. Ще один виліт потенційного носія "Кинджала" був зафіксований близько 13.50, небезпека зберігалася пів години.