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Втретє за день по всій Україні лунала тривога через МіГ-31К

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 квітня 2024, 16:47
Втретє за день по всій Україні лунала тривога через МіГ-31К
МіГ-31К. ілюстративне фото

Втретє за день 25 квітня на всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", винищувача МіГ-31К. Літак приземлився за пів години.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К!".

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Деталі: Відбій було оголошено за пів години.

Перша тривога через зліт російського винищувача у четвер лунала о 10.30. Вона тривала 25 хвилин. О 13 годині столиця та низка областей були в тривозі через загрозу балістики. Ще один виліт потенційного носія "Кинджала" був зафіксований близько 13.50, небезпека зберігалася пів години.

Теми: повітряна тривога
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повітряна тривога
Вдруге за день вся Україна була в тривозі через зліт носія "Кинджала"
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
По всій Україні лунала тривога через російський МіГ-31К
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