Третий раз за день по всей Украине звучала тревога из-за МиГ-31К

Третий раз за день 25 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", истребителя МиГ-31К. Самолет приземлился через полчаса.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!".

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Детали: Отбой был объявлен через полчаса.

Первая тревога из-за взлета российского истребителя в четверг звучала в 10.30. Она длилась 25 минут. В 13 часов столица и ряд областей были в тревоге из-за угрозы баллистики. Еще один вылет потенциального носителя "Кинжала" был зафиксирован около 13.50, опасность сохранялась полчаса.