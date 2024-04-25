Обстріл вокзалу в Балаклії: Електричка була у 15 метрах від влучання
Четвер, 25 квітня 2024, 20:19
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії пошкоджені вікна та дах, електропотяг у момент удару був в 15 метрах від влучання. Постраждало 11 людей.
Джерело: Синєгубов в Telegram, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова Синєгубова: "У будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах. Також пошкоджений і електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 метрів від епіцентру влучання".
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Деталі: За даними прокуратури, пошкоджені і залізничні колії. Тип ракети встановлюють. Загалом поранення отримали 11 мирних мешканців.
Що передувало:
- Російські війська о другій половині дня 25 квітня обстріляли залізничний вокзал в місті Балаклія Харківської області, у результаті цього постраждали 11 людей.
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