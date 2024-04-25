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Обстріл вокзалу в Балаклії: Електричка була у 15 метрах від влучання

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 20:19
Обстріл вокзалу в Балаклії: Електричка була у 15 метрах від влучання
Фото з телеграм-каналу Синєгубова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії пошкоджені вікна та дах, електропотяг у момент удару був в 15 метрах від влучання. Постраждало 11 людей.

Джерело: Синєгубов в Telegram, Харківська обласна прокуратура 

Пряма мова Синєгубова: "У будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна та пошкоджений дах. Також пошкоджений і електропотяг, який у момент обстрілу був на відстані 15 метрів від епіцентру влучання".

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Наслідки російського обстрілу вокзалу в Балаклії
фото з телеграм-каналу Синєгубова
 
Наслідки російського обстрілу вокзалу в Балаклії
фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, пошкоджені і залізничні колії. Тип ракети встановлюють. Загалом поранення отримали 11 мирних мешканців.

 
Наслідки російського обстрілу вокзалу в Балаклії
фото - Харківська обласна прокуратура

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Теми: Харківська областьзалізницяобстріл
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