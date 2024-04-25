Обстрел вокзала в Балаклее: Электричка была в 15 метрах от попадания

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по железнодорожному воклазу в Балаклее повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания. Пострадали 11 человек.

Источник: Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания".

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Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее. ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СИНЕГУБОВА

Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее. фото - Харьковская областная прокуратура.

Детали: По данным прокуратуры, повреждены и железнодорожные пути. Тип ракеты устанавливают. В общей сложности ранения получили 11 мирных жителей.

Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее. фото - Харьковская областная прокуратура.

Что предшествовало:

Российские войска во второй половине дня 25 апреля обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области, в результате чего пострадали 11 человек.