Обстрел вокзала в Балаклее: Электричка была в 15 метрах от попадания
Четверг, 25 апреля 2024, 20:19
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по железнодорожному воклазу в Балаклее повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания. Пострадали 11 человек.
Источник: Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь Синегубова: "В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания".
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Детали: По данным прокуратуры, повреждены и железнодорожные пути. Тип ракеты устанавливают. В общей сложности ранения получили 11 мирных жителей.
Что предшествовало:
- Российские войска во второй половине дня 25 апреля обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области, в результате чего пострадали 11 человек.
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