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Обстрел вокзала в Балаклее: Электричка была в 15 метрах от попадания

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 апреля 2024, 20:19
Обстрел вокзала в Балаклее: Электричка была в 15 метрах от попадания
Фото из телеграмм-канала Синегубова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по железнодорожному воклазу в Балаклее повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания. Пострадали 11 человек.

Источник: Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания".

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Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее.
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СИНЕГУБОВА
 
Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее.
фото - Харьковская областная прокуратура.

Детали: По данным прокуратуры, повреждены и железнодорожные пути. Тип ракеты устанавливают. В общей сложности ранения получили 11 мирных жителей.

 
Последствия российского обстрела вокзала в Балаклее.
фото - Харьковская областная прокуратура.

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Темы: Харьковская областьжелезная дорогаобстрел
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