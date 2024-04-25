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У США сподіваються, що надання Україні ATACMS спонукає Німеччину до рішення щодо Taurus

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 23:10
У США сподіваються, що надання Україні ATACMS спонукає Німеччину до рішення щодо Taurus
Далекобійна ракета Taurus. Фото - Getty Images

Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.

Джерело: американський посадовець заявив на умовах анонімності журналістам 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

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"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", – додав посадовець.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети – навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

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Після цього радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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Теми: СШАНімеччинадопомога УкраїніATACMS
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