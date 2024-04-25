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В США надеются, что предоставление Украине ATACMS побуждает Германию к решению по Taurus

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 25 апреля 2024, 23:10
В США надеются, что предоставление Украине ATACMS побуждает Германию к решению по Taurus
Дальнобойная ракета Taurus. Фото - Getty Images

Соединенные Штаты надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS, подтолкнут Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.

Источник: американское чиновник заявил на условиях анонимности журналистам 25 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении Taurus Украине должна принять именно Германия.

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"Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", – добавил чиновник.

Украина давно просит Германию предоставить ракеты Taurus дальностью до 500 километров. Но Берлин отказался это делать, опасаясь эскалации конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты – даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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После этого советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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Темы: СШАГерманияпомощь УкраинеATACMS
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