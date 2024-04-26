На фронті загинула військовослужбовиця та журналістка Алла Пушкарчук
25 квітня на фронті загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).
Джерело: журналіcт і військовий Дмитро Крапивенко у своїй колонці в "Історичній правді", ІМІ
Деталі: Дівчина пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці.
За словами Крапивенка, коли Пушкарчук взяли в команду "Тижня", вона зросла від новинаря до повноцінної культурної оглядачки.
Пушкарчук також працювала у виданні "Читомо" – відповідала за стрічку новин та координувала проєкт "Люди з порожніх стільців".
За даними ІМІ, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, що загинули унаслідок російської агресії проти України.
Пряма мова Крапивенка: "Алла була з того покоління, що дорослішало на війні і жадібно будувало плани на майбутнє.
Вона колекціонувала народні прикраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди.
Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі.
Для мене заповітом стануть її слова про те, що її бісять ветерани, які поводяться у дусі "я був в АТО, а ти, бля, хто?" Вона не терпіла зухвальства і зайвого пафосу".