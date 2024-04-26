На фронте погибла военнослужащая и журналистка Алла Пушкарчук
25 апреля на фронте погибла военнослужащая, журналистка "Недели" и "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).
Источник: журналист и военный Дмитрий Крапивенко в своей колонке в "Исторической правде", ИМИ
Детали: Девушка ушла на войну еще в 2014-м, оставила мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желанную карьеру театроведа.
По словам Крапивенко, когда Пушкарчук взяли в команду "Тижня", она выросла от новостника до полноценного культурного обозревателя.
Пушкарчук также работала в издании "Читомо" - отвечала за ленту новостей и координировала проект "Люди из пустых стульев".
По данным ИМИ, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.
Прямая речь Крапивенко: "Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее.
Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила фото котиков, которые с ней были повсюду.
Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосполнимая утрата в полном смысле.
Для меня завещанием станут ее слова о том, что ее бесят ветераны, которые ведут себя в духе "я был в АТО, а ты, бля, кто?" Она не терпела наглости и излишнего пафоса".