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На фронте погибла военнослужащая и журналистка Алла Пушкарчук

Алена ИвашкивПятница, 26 апреля 2024, 02:31
На фронте погибла военнослужащая и журналистка Алла Пушкарчук

25 апреля на фронте погибла военнослужащая, журналистка "Недели" и "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута). 

Источник: журналист и военный Дмитрий Крапивенко в своей колонке в "Исторической правде", ИМИ

Детали: Девушка ушла на войну еще в 2014-м, оставила мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желанную карьеру театроведа. 

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По словам Крапивенко, когда Пушкарчук взяли в команду "Тижня", она выросла от новостника до полноценного культурного обозревателя. 

Пушкарчук также работала в издании "Читомо" - отвечала за ленту новостей и координировала проект "Люди из пустых стульев".

По данным ИМИ, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

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Прямая речь Крапивенко: "Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее.

Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила фото котиков, которые с ней были повсюду.

Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосполнимая утрата в полном смысле.

Для меня завещанием станут ее слова о том, что ее бесят ветераны, которые ведут себя в духе "я был в АТО, а ты, бля, кто?" Она не терпела наглости и излишнего пафоса".

Темы: война
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