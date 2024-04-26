"Радіо Свобода": українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси партії "Єдина Росія"

Видання "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела в спецслужбі повідомило, що фахівці Головного управління розвідки здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Єдина Росія".



Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що під ударом сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros.

Також журналісти додають, що попри заяви правлячої російської партії про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується", частина ресурсів не працює.

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Передісторія:

4 березня 2024 року Головне управління розвідки повідомило, що його кіберфахівці у результаті атаки отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ і дістали багато даних про військове керівництво окупантів, накази, звіти, розпорядження росіян.