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«Радио Свобода»: украинская разведка осуществила кибератаку на сервисы партии «Единая Россия»

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 17:07
«Радио Свобода»: украинская разведка осуществила кибератаку на сервисы партии «Единая Россия»
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники в спецслужбе сообщило, что специалисты Главного управления разведки осуществили "масштабную кибератаку" на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что под ударом серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.

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Также журналисты добавляют, что несмотря на заявления правящей российской партии о том, что "работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается", часть ресурсов не работает.

Предыстория:

4 марта 2024 года Главное управление разведки сообщило, что его киберспециалисты в результате атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказы, отчеты, распоряжения россиян.

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Темы: РосcияГУРкибербезопасность
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