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Зеленський перевів командувача сил підтримки ЗСУ на іншу посаду

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 18:13
Зеленський перевів командувача сил підтримки ЗСУ на іншу посаду
ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕЦЬ. ФОТО - ARMYINFORM

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив його головою Адміністрації державної спеціальної служби транспорту.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Водночас Зеленський своїм указом звільнив нинішнього голову Адміністрації державної спецслужби транспорту Богдана Бондара, який очолював її з березня 2022 року.

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Державна спецслужба транспорту - це військове формування, яке входить до системи Міноборони і займається забезпеченням функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Передісторія:

  • 4 березня президент України Володимир Зеленський призначив Яковця новим командувачем сил підтримки ЗСУ.

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Теми: арміяЗеленський
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