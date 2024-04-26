Зеленський перевів командувача сил підтримки ЗСУ на іншу посаду
П'ятниця, 26 квітня 2024, 18:13
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив його головою Адміністрації державної спеціальної служби транспорту.
Джерело: укази на сайті президента
Деталі: Водночас Зеленський своїм указом звільнив нинішнього голову Адміністрації державної спецслужби транспорту Богдана Бондара, який очолював її з березня 2022 року.
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Державна спецслужба транспорту - це військове формування, яке входить до системи Міноборони і займається забезпеченням функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.
Передісторія:
- 4 березня президент України Володимир Зеленський призначив Яковця новим командувачем сил підтримки ЗСУ.
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