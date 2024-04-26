Зеленский перевел командующего сил поддержки ВСУ на другую должность
Пятница, 26 апреля 2024, 18:13
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Администрации государственной специальной службы транспорта.
Источник: указы на сайте президента
Детали: В то же время Зеленский своим указом уволил нынешнего главу Администрации государственной спецслужбы транспорта Богдана Бондаря, который возглавлял ее с марта 2022 года.
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Государственная спецслужба транспорта - это военное формирование, которое входит в систему Минобороны и занимается обеспечением функционирования транспорта в мирное время и в особый период.
Предыстория:
- 4 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Яковца новым командующим сил поддержки ВСУ.
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