Зеленский перевел командующего сил поддержки ВСУ на другую должность

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Администрации государственной специальной службы транспорта.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В то же время Зеленский своим указом уволил нынешнего главу Администрации государственной спецслужбы транспорта Богдана Бондаря, который возглавлял ее с марта 2022 года.

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Государственная спецслужба транспорта - это военное формирование, которое входит в систему Минобороны и занимается обеспечением функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Предыстория:

4 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Яковца новым командующим сил поддержки ВСУ.