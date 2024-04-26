СБУ назвала білоруські погрози київським лікарням проявами ІПСО

Служба безпеки України закликала сприймати заяви представників білоруської влади щодо міфічних терористів в київських лікарнях як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.

Джерело: коментар СБУ

Дослівно: "СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ.

Реклама:

Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози".

Деталі: В СБУ додали, що білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, "як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: