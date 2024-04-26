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СБУ назвала білоруські погрози київським лікарням проявами ІПСО

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 19:20
СБУ назвала білоруські погрози київським лікарням проявами ІПСО
Фото ілюстративне

Служба безпеки України закликала сприймати заяви представників білоруської влади щодо міфічних терористів в київських лікарнях як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.

Джерело: коментар СБУ

Дослівно: "СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ.

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Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози".

Деталі: В СБУ додали, що білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, "як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У п’ятницю КМДА повідомила, що терміново евакуює дві лікарні Києва, одна з яких дитяча на вул. Богатирській, через інформацію в соцмережах про можливий удар росіян по цих медичних закладах. Таке рішення у Києві прийняли після заяв глави КДБ Білорусі.
  • 25 квітня голова КДБ Білорусі Іван Тертель на сцені заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 "ховаються терористи".

Теми: КиївБілорусь
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