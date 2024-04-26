СБУ назвала білоруські погрози київським лікарням проявами ІПСО
Служба безпеки України закликала сприймати заяви представників білоруської влади щодо міфічних терористів в київських лікарнях як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.
Джерело: коментар СБУ
Дослівно: "СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ.
Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.
Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози".
Деталі: В СБУ додали, що білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, "як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором".
Передісторія:
- У п’ятницю КМДА повідомила, що терміново евакуює дві лікарні Києва, одна з яких дитяча на вул. Богатирській, через інформацію в соцмережах про можливий удар росіян по цих медичних закладах. Таке рішення у Києві прийняли після заяв глави КДБ Білорусі.
- 25 квітня голова КДБ Білорусі Іван Тертель на сцені заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 "ховаються терористи".