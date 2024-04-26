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СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО

Александр ШумилинПятница, 26 апреля 2024, 19:20
СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО
Фото ілюстративне

Служба безопасности Украины призвала воспринимать заявления представителей белорусских властей относительно мифических террористов в киевских больницах как проявление информационно-психологических спецопераций.

Источник: комментарий СБУ

Дословно: "СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.

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В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы".

Детали: В СБУ добавили, что белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, "как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором".

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Предыстория:

  • В пятницу КГГА сообщила, что срочно эвакуирует две больницы Киева, одна из которых детская на ул. Богатырской, из-за информации в соцсетях о возможном ударе россиян по этим медицинским учреждениям. Такое решение в Киеве приняли после заявлений главы КГБ Беларуси.
  • 25 апреля председатель КГБ Беларуси Иван Тертель на сцене заявил, что в Киеве в больницах на ул. Богатырской 30 и 32 "прячутся террористы".

Темы: КиевБеларусь
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