СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО
Служба безопасности Украины призвала воспринимать заявления представителей белорусских властей относительно мифических террористов в киевских больницах как проявление информационно-психологических спецопераций.
Источник: комментарий СБУ
Дословно: "СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.
В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.
Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы".
Детали: В СБУ добавили, что белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, "как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором".
Предыстория:
- В пятницу КГГА сообщила, что срочно эвакуирует две больницы Киева, одна из которых детская на ул. Богатырской, из-за информации в соцсетях о возможном ударе россиян по этим медицинским учреждениям. Такое решение в Киеве приняли после заявлений главы КГБ Беларуси.
- 25 апреля председатель КГБ Беларуси Иван Тертель на сцене заявил, что в Киеве в больницах на ул. Богатырской 30 и 32 "прячутся террористы".