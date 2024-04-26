СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО

Служба безопасности Украины призвала воспринимать заявления представителей белорусских властей относительно мифических террористов в киевских больницах как проявление информационно-психологических спецопераций.

Источник: комментарий СБУ

Дословно: "СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.

Реклама:

В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы".

Детали: В СБУ добавили, что белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, "как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: