Deep State: Росіяни захопили два села неподалік від Авдіївки

Російські окупаційні війська, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка в Донецькій області.

Джерело: аналітичний проєкт Deep State

Дослівно: "Кадри сьогоднішніх відео, та і наші друзі, свідчать про те, що ворог зайняв одразу два села. Соловйове ще вчора було під питанням, а вже сьогодні з'явилося відео з підняттям ганчірки у північно-західній частині села…

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Семенівка ж вже деякий час була реальною сірою зоною, але проводити ротації наші бійці не дозволяли, тому захід у село для кацапів був у один кінець".

Деталі: Аналітики зазначили, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися.

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