Deep State: Росіяни захопили два села неподалік від Авдіївки
П'ятниця, 26 квітня 2024, 22:12
Російські окупаційні війська, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка в Донецькій області.
Джерело: аналітичний проєкт Deep State
Дослівно: "Кадри сьогоднішніх відео, та і наші друзі, свідчать про те, що ворог зайняв одразу два села. Соловйове ще вчора було під питанням, а вже сьогодні з'явилося відео з підняттям ганчірки у північно-західній частині села…
Реклама:
Семенівка ж вже деякий час була реальною сірою зоною, але проводити ротації наші бійці не дозволяли, тому захід у село для кацапів був у один кінець".
Деталі: Аналітики зазначили, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 квітня Deep State повідомив, що російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.