Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Deep State: Росіяни захопили два села неподалік від Авдіївки

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 22:12
Deep State: Росіяни захопили два села неподалік від Авдіївки
скриншот

Російські окупаційні війська, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка в Донецькій області.

Джерело: аналітичний проєкт Deep State

Дослівно: "Кадри сьогоднішніх відео, та і наші друзі, свідчать про те, що ворог зайняв одразу два села. Соловйове ще вчора було під питанням, а вже сьогодні з'явилося відео з підняттям ганчірки у північно-західній частині села…

Реклама:

Семенівка ж вже деякий час була реальною сірою зоною, але проводити ротації наші бійці не дозволяли, тому захід у село для кацапів був у один кінець".

Деталі: Аналітики зазначили, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 квітня Deep State повідомив, що російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.

Теми: АвдіївкаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Авдіївка
Генштаб: на фронті за день майже 80 бойових зіткнень, більше 20 атак на Авдіївському напрямку   
Розвідка Британії: Росіяни прискорили просування біля Авдіївки
Салліван: Через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: