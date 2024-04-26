Deep State: Россияне захватили два села неподалеку от Авдеевки
Пятница, 26 апреля 2024, 22:12
Российские оккупационные войска, движущиеся от Авдеевки, захватили села Соловьево и Семеновка в Донецкой области.
Источник: аналитический проект Deep State
Дословно: "Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием тряпки в северо-западной части села...
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Семеновка же уже некоторое время была реальной серой зоной, но проводить ротации наши бойцы не позволяли, поэтому заход в село для кацапов был в один конец".
Детали: Аналитики отметили, что ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 10 апреля Deep State сообщил, что российские оккупационные войска захватили Первомайское, что в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.