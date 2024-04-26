Deep State: Россияне захватили два села неподалеку от Авдеевки

Российские оккупационные войска, движущиеся от Авдеевки, захватили села Соловьево и Семеновка в Донецкой области.

Источник: аналитический проект Deep State

Дословно: "Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием тряпки в северо-западной части села...

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Семеновка же уже некоторое время была реальной серой зоной, но проводить ротации наши бойцы не позволяли, поэтому заход в село для кацапов был в один конец".

Детали: Аналитики отметили, что ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

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