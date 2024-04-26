Плетенчук: Росіяни посилили захист своїх суден після пошкодження "Коммуни"
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни посилили захист своїх суден після ураження Україною корабля "Коммуна" 21 квітня.
Джерело: Плетенчук в етері УП.Підсумки
Пряма мова: "У першу чергу росіяни передислоковують судна – це один з заходів для того, щоб вберегти їх від можливого нанесення вогневого ураження. Продовжують посилювати заходи на вході в гавані: це пантони, це інші заходи, в тому числі патрулювання.
Збільшена кількість літакових вильотів, годин в повітрі. Використовують фактично весь наявний парк – починаючи від літаків Су і МіГ і закінчуючи дронами всіх моделей".
Деталі: Такі заходи, за словами Плетенчука, росіяни використовують, щоб контролювати прибережну смугу, акваторію Чорного моря і південь України.
Що передувало:
Російське судно забезпечення ЧФ РФ "Коммуна" загорілося 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя завдяки діям Військово-морських сил ЗСУ.