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Плетенчук: Росіяни посилили захист своїх суден після пошкодження "Коммуни"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 23:17
Плетенчук: Росіяни посилили захист своїх суден після пошкодження Коммуни
ДМИТРО ПЛЕТЕНЧУК. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни посилили захист своїх суден після ураження Україною корабля "Коммуна" 21 квітня.

Джерело: Плетенчук в етері УП.Підсумки

Пряма мова: "У першу чергу росіяни передислоковують судна – це один з заходів для того, щоб вберегти їх від можливого нанесення вогневого ураження. Продовжують посилювати заходи на вході в гавані: це пантони, це інші заходи, в тому числі патрулювання.

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Збільшена кількість літакових вильотів, годин в повітрі. Використовують фактично весь наявний парк – починаючи від літаків Су і МіГ і закінчуючи дронами всіх моделей".

Деталі: Такі заходи, за словами Плетенчука, росіяни використовують, щоб контролювати прибережну смугу, акваторію Чорного моря і південь України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

Російське судно забезпечення ЧФ РФ "Коммуна" загорілося 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя завдяки діям Військово-морських сил ЗСУ.

Теми: війна
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