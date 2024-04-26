Плетенчук: Россияне усилили защиту своих судов после повреждения "Коммуны"

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне усилили защиту своих судов после поражения Украиной корабля "Коммуна" 21 апреля.

Источник: Плетенчук в эфире "УП.Підсумки"

Прямая речь: "В первую очередь россияне передислоцируют суда – это одна из мер для того, чтобы уберечь их от возможного нанесения огневого поражения. Продолжают усиливать меры на входе в гавани: это пантоны, это другие меры, в том числе патрулирование.

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Увеличено количество самолетных вылетов, часов в воздухе. Используют практически весь имеющийся парк – начиная от самолетов Су и МиГ и заканчивая дронами всех моделей".

Детали: Такие меры, по словам Плетенчука, россияне используют, чтобы контролировать прибрежную полосу, акваторию Черного моря и юг Украины.

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Что предшествовало:

Российское судно обеспечения ЧФ РФ "Коммуна" загорелось 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя благодаря действиям Военно-морских сил ВСУ.