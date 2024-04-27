Польща цієї ночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 

Під час російських ракетних атак по території західної України Польща двічі піднімала в небо військові літаки.

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі у X

Дослівно: "Попереджаємо, що в польському повітряному просторі почали діяти чергові літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

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Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації та нанесення ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України".

Доповнено: Після того, як Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники та запустила ракети, Польща вдруге підняла в небо свою авіацію та авіацію союзників.

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