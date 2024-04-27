Польща цієї ночі двічі піднімала в повітря військову авіацію
Субота, 27 квітня 2024, 03:22
Під час російських ракетних атак по території західної України Польща двічі піднімала в небо військові літаки.
Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі у X
Дослівно: "Попереджаємо, що в польському повітряному просторі почали діяти чергові літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.
Реклама:
Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації та нанесення ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України".
Доповнено: Після того, як Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники та запустила ракети, Польща вдруге підняла в небо свою авіацію та авіацію союзників.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 26 квітня у всіх областях України оголошували ракетну небезпеку, була загроза "Кинджалів". Вибухи пролунали в Івано-Франківській області.