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Польща цієї ночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 

Олена ІвашківСубота, 27 квітня 2024, 03:22
Польща цієї ночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
фото: Оперативне командування Збройних сил Польщ

Під час російських ракетних атак по території західної України Польща двічі піднімала в небо військові літаки. 

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі у X

Дослівно: "Попереджаємо, що в польському повітряному просторі почали діяти чергові літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. 

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Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації та нанесення ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України".

Доповнено: Після того, як Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники та запустила ракети, Польща вдруге підняла в небо свою авіацію та авіацію союзників. 

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Теми: Польщаракетний удар
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