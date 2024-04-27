Польша этой ночью дважды поднимала в воздух военную авиацию
Суббота, 27 апреля 2024, 03:22
В ходе российских ракетных атак по территории западной Украины Польша дважды поднимала в небо военные самолеты.
Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X
Дословно: "Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать очередные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
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Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации и нанесение ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".
Дополнено: После того, как Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики и запустила ракеты, Польша во второй раз подняла в небо свою авиацию и авиацию союзников.
Напомним:
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