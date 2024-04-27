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Воїни ГУР знищили російський новітній "Подльот" за 700 мільйонів

Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 10:44
Воїни ГУР знищили російський новітній Подльот за 700 мільйонів
фото: риа новости

Бійці ГУР успішно вдарили по російській радіолокаційній системі 48Я6 К-1 "Подльот".

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що по РЛС відпрацювала група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

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Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

За даними розвідників, цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам  С-300/С-400.

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Довідково: Радіолокаційна станція "Подльот" – нова російська розробка, на озброєння армії РФ її почали постачати у 2015 році.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

Теми: розвідказброя
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