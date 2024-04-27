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Воины ГУР уничтожили российский новейший "Подлет" за 700 миллионов

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 10:44
Воины ГУР уничтожили российский новейший Подлет за 700 миллионов
фото: риа новости

Бойцы ГУР успешно ударили по российской радиолокационной системе 48Я6 К-1 "Подлет".

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что по РЛС отработала группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес".

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Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

По данным разведчиков, эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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Справка: Радиолокационная станция "Подлет" - новая российская разработка, на вооружение армии РФ ее начали поставлять в 2015 году.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Темы: разведкаоружие
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