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Вибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 10:58
Вибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело
скриншот

СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Джерело: співрозмовник у СБУ

Деталі: За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.

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Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уночі десятки БПЛА атакували два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані. 

Теми: Росіябезпілотникивійна
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