Вибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело
Субота, 27 квітня 2024, 10:58
СБУ з Силами оборони у ніч на 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
Джерело: співрозмовник у СБУ
Деталі: За даними джерела, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС та засоби РЕБ.
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Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ, там почалися пожежі й евакуація.
В ніч на 27 квітня "бавовна" від СБУ "розцвіла" на двох російських НПЗ та аеродромі в Краснодарському краї...— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 27, 2024
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/oJCObJSzSC
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Уночі десятки БПЛА атакували два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані.