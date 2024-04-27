Взрывы на двух НПЗ на Кубани являются последствиями охоты дронов СБУ - источник
Суббота, 27 апреля 2024, 10:58
СБУ с Силами обороны в ночь на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.
Источник: собеседник в СБУ
Детали: По данным собеседника, на военном аэродроме размещались десятки самолетов, РЛС и средства РЭБ.
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Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ, там начались пожары и эвакуация.
В ніч на 27 квітня "бавовна" від СБУ "розцвіла" на двох російських НПЗ та аеродромі в Краснодарському краї...— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 27, 2024
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/oJCObJSzSC
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Напомним: Ночью десятки БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани.