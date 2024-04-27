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Взрывы на двух НПЗ на Кубани являются последствиями охоты дронов СБУ - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 10:58
Взрывы на двух НПЗ на Кубани являются последствиями охоты дронов СБУ - источник
скриншот

СБУ с Силами обороны в ночь на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Источник: собеседник в СБУ

Детали: По данным собеседника, на военном аэродроме размещались десятки самолетов, РЛС и средства РЭБ.

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Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ, там начались пожары и эвакуация.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ночью десятки БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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