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Зеленський повідомляв Джонсону, що без американської допомоги Україна протримається "до квітня" – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 13:42
Зеленський повідомляв Джонсону, що без американської допомоги Україна протримається до квітня – ЗМІ
фото: ОП

Під час розмови зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна зможе протистояти новому натиску російських ракет і безпілотників до березня або квітня.

Джерело: Politico з посиланням на співрозмовників

Деталі: Джерела зазначили, що Зеленський сказав Джонсону, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня", після чого не залишиться зброї.

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Людина з Палати представників повідомила виданню, що після цієї розмови Джонсон вирішив підтримати допомогу саме до цього терміну, і доручив підготувати відповідний законопроєкт.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джош Годжес, який підтримує Україну.

Що передувало: В минулу суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства у середу.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: ЗеленськийСШАдопомога Україні
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