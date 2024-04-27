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Зеленский сообщал Джонсону, что без американской помощи Украина продержится "до апреля" - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 13:42
Зеленский сообщал Джонсону, что без американской помощи Украина продержится до апреля - СМИ
фото: ОП

Во время разговора со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников до марта или апреля.

Источник: Politico со ссылкой на собеседников

Детали: Источники отметили, что Зеленский сказал Джонсону, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля", после чего не останется оружия.

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Человек из Палаты представителей сообщил изданию, что после этого разговора Джонсон решил поддержать помощь именно до этого срока, и поручил подготовить соответствующий законопроект.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джош Ходжес, который поддерживает Украину.

Что предшествовало: В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства в среду.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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