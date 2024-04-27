Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального – ЗМІ

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 14:11
Розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального – ЗМІ
Фото: Getty Images

Розвідувальні служби США вважають, що лідер Росії Володимир Путін не наказував убити опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: У публікації вказано, що розвідувальні служби США дійшли висновку, що Путін, ймовірно, не наказував убивати Навального в колонії в лютому.

Реклама:

У матеріалі цитують джерела, які стверджують, що цю позицію було "широко прийнято в розвідувальному співтоваристві та поширено кількома агентствами, включаючи Центральне розвідувальне управління, Офіс директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Державного департаменту".

Оцінка США ґрунтувалася на різноманітній інформації, включно з деякими секретними даними розвідки, та аналізі публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.

Публікація, між тим, стверджує, що Вашингтон не звільнив російського лідера від загальної відповідальності за смерть Навального, враховуючи, що опозиційний політик був мішенню російської влади протягом багатьох років, був ув’язнений за політично вмотивованими звинуваченнями та був отруєний у 2020 році.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у суботу, що бачив повідомлення WSJ, яке, за його словами, містить "порожні припущення".

"Я бачив матеріал, я б не сказав, що це якісний матеріал, який заслуговує на увагу", – сказав Пєсков журналістам.

Леонід Волков, старший помічник Навального, на якого нещодавно скоїли напад у Вільнюсі, назвав висновки США наївними та смішними.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Теми: НавальнийПутінСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоНПЗ у Рязані та Воронезькій області атакували дрони ГУР – джерело

СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерело

фотоСБУ проводить безпекові заходи у Києві: в центрі перевіряють документи та оглядають машини

фото, відеоМасовий протест у Грузії: президентка закликала МВС припинити розгін людей

фотоЗМІ: Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі

Норвегія виділяє 600 млн доларів на підтримку України, в основному – на ППО

Усі новини...
Навальний
Навальна в інтерв'ю Time вказала на "помилку України"
WSJ: Шольц та Байден обговорювали обмін Навального за тиждень до його смерті
Трамп не виключає, що до смерті Навального причетний Путін
Останні новини
10:07
Естонія почала закривати вночі пункт пропуску на кордоні з Росією
09:44
відео МЗС представило ШІ-аватара Вікторію, яка коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ
09:33
На Великдень у Києві посилять заходи безпеки: загрозу ракетних атак ніхто не знімає
09:33
фотоГлава МЗС Франції назвав прем'єру Ізраїлю умови для миру на Близькому Сході
09:29
Українці за квітень придбали майже 6 тисяч нових авто
09:28
Палеолітична дієта базувалася на м’ясі? Нове дослідження спростувало це твердження
09:18
оновленоНПЗ у Рязані та Воронезькій області атакували дрони ГУР – джерело
09:14
Нафта падає третій день поспіль на тлі сподівань про припинення вогню на Близькому Сході
09:10
У США поблизу бази ВПС розбився винищувач F-16
09:03
СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерело
Усі новини...
Реклама: