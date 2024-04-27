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Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 14:11
Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ
Фото: Getty Images

Разведывательные службы США считают, что лидер России Владимир Путин не предписывал убить оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: В публикации указано, что разведывательные службы США пришли к выводу, что Путин, вероятно, не предписывал убивать Навального в колонии в феврале.

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В материале цитируют источники, утверждающие, что эта позиция была "широко принята в разведывательном сообществе и распространена несколькими агентствами, включая Центральное разведывательное управление, Офис директора национальной разведки и разведывательное подразделение Государственного департамента".

Оценка США основывалась на разнообразной информации, включая некоторые секретные данные разведки, и анализе публичных фактов, таких как время смерти Навального и то, как смерть оппозиционера затмила "выборы" Путина в марте.

Публикация, между тем, утверждает, что Вашингтон не освободил российского лидера от общей ответственности за смерть Навального, учитывая, что оппозиционный политик был мишенью российских властей на протяжении многих лет, был арестован по политически мотивированным обвинениям и был отравлен в 2020 году.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что видел сообщение WSJ, которое, по его словам, содержит "пустые предположения".

"Я видел материал, я бы не сказал, что это качественный материал, который заслуживает внимания", – сказал Песков журналистам.

Леонид Волков, старший помощник Навального, на которого недавно совершили нападение в Вильнюсе, назвал выводы США наивными и смешными.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Темы: НавальныйПутинСША
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