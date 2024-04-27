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Японія долучилася до коаліції за повернення українських дітей

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 18:01
Японія долучилася до коаліції за повернення українських дітей
Повернені українські діти, фото: Єрмак у Телеграм

Японія доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, тепер у коаліції перебувають всі країни Великої сімки.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно доєдналася ще одна країна — Японія!

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Історичне та переможне рішення: тепер нас підтримують всі країни Великої сімки! За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. Загалом нас підтримує вже 36 країн!".

Що передувало: 8 березня Сполучені Штати оголосили, що приєдналися як держава-член до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. 

ВІДЕО ДНЯ

Палата представників Конгресу США 20 березня схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.

Теми: Японіядітидепортація Росія
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