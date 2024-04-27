Японія долучилася до коаліції за повернення українських дітей
Японія доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, тепер у коаліції перебувають всі країни Великої сімки.
Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram
Пряма мова: "До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно доєдналася ще одна країна — Японія!
Історичне та переможне рішення: тепер нас підтримують всі країни Великої сімки! За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".
Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. Загалом нас підтримує вже 36 країн!".
Що передувало: 8 березня Сполучені Штати оголосили, що приєдналися як держава-член до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Палата представників Конгресу США 20 березня схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.