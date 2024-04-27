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Япония присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 18:01
Япония присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей
Возвращенные украинские дети, фото: Ермак в Телеграм

Япония присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, теперь в коалиции находятся все страны Большой семерки.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "К Международной коалиции за возвращение украинских детей официально присоединилась еще одна страна – Япония!

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Историческое и победное решение: теперь нас поддерживают все страны Большой семерки! При такой мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".

Коалиция основана в Киеве 2 февраля 2024 года. Это совместная инициатива Украины и Канады. В целом нас поддерживает уже 36 стран!".

Что предшествовало: 8 марта Соединенные Штаты объявили, что присоединились как государство-член к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

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Палата представителей Конгресса США 20 марта одобрила двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение Россией украинских детей.

Темы: Япониядетидепортация Росcия
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