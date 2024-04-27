Рідні військових влаштували на Майдані акцію за чіткі терміни служби

У центрі Києва зранку в суботу родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.

Джерело: Суспільне

акція на Майдані Незалежності 27 квітня, фото: Cуспільне/Наталка Ткачук

Деталі: На Майдані Незалежності у столиці зібралися близько сотні людей. Серед них були родичі військовослужбовців, переважно дружини захисників, які приїхали до Києва з різних куточків України.

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Мітингувальники вважають, що відсутність конкретних термінів служби негативно впливає на мобілізацію та моральний стан військових, які захищають Україну на передовій.

Як видно з фото, учасники тримали плакати "Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації", "Мій чоловік – не ваш раб", "Пішов добровільно – отримав довічне", "Немає чітких термінів служби – є демотивовані військові", тощо.

акція на Майдані Незалежності 27 квітня, фото: Cуспільне/Наталка Ткачук

До протестувальників приєдналася депутатка Верховної Ради Інна Совсун.

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акція на Майдані Незалежності 27 квітня, фото: Cуспільне/Наталка Ткачук

Раніше рідні військових виходили у своїх містах. Тепер приїхали до столиці з усіх куточків країни, аби влада якомога швидше взялася за вирішення цієї проблеми.

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