Рідні військових влаштували на Майдані акцію за чіткі терміни служби
У центрі Києва зранку в суботу родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.
Джерело: Суспільне
Деталі: На Майдані Незалежності у столиці зібралися близько сотні людей. Серед них були родичі військовослужбовців, переважно дружини захисників, які приїхали до Києва з різних куточків України.
Мітингувальники вважають, що відсутність конкретних термінів служби негативно впливає на мобілізацію та моральний стан військових, які захищають Україну на передовій.
Як видно з фото, учасники тримали плакати "Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації", "Мій чоловік – не ваш раб", "Пішов добровільно – отримав довічне", "Немає чітких термінів служби – є демотивовані військові", тощо.
До протестувальників приєдналася депутатка Верховної Ради Інна Совсун.
Раніше рідні військових виходили у своїх містах. Тепер приїхали до столиці з усіх куточків країни, аби влада якомога швидше взялася за вирішення цієї проблеми.
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Передісторія:
- 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію.
- Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
- У Міноборони заявляли, що законопроєкт про демобілізацію військових буде готовий швидше, ніж за 8 місяців.